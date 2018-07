Internacional vai para o tudo ou nada contra o Botafogo O Internacional encara o Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e necessita unicamente de uma vitória. A partir de agora, para tentar a tão sonhada vaga na Copa Libertadores da América de 2012, o time colorado precisa ter 100% de aproveitamento nas últimas três partidas.