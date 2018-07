Internacional vai para o tudo ou nada contra o Flamengo O Inter deverá ter força máxima para o jogo deste domingo contra o Flamengo, às 17 horas, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), em confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. No treino de sexta-feira, o último em Porto Alegre antes de viagem ao Rio de Janeiro, o técnico Dorival Júnior repetiu a equipe que treinou durante toda semana, confirmando a formação para a partida pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro.