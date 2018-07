Internacional vence Cruzeiro e encara Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho

O Internacional, enfim, parece ter iniciado a temporada de 2017. Depois do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e do desempenho pífio na primeira fase do Campeonato Gaúcho, a equipe de Antônio Carlos Zago fez boa partida neste domingo mesmo jogando fora de casa, venceu o Cruzeiro por 2 a 0 e se garantiu na semifinal do Estadual.

E a classificação veio com uma margem tranquila. Classificado apenas em sétimo na primeira fase, o Internacional já havia vencido o confronto de ida por 3 a 1. Assim, avançou com um placar agregado de 5 a 1 sobre o Cruzeiro.

O rival do Internacional na semifinal será o Caxias, que também neste domingo venceu o clássico regional com o Juventude, por 1 a 0, e se classificou com o placar agregado de 2 a 0. O outro confronto será entre Grêmio e Novo Hamburgo.

Mesmo com o desfalque de D'Alessandro, vetado após sofrer uma pancada no jogo de ida, o Internacional soube segurar a pressão inicial do adversário. Precisando da vitória, o Cruzeiro controlava a posse de bola, mas chegava sem efetividade.

A primeira boa chance veio apenas aos 24 minutos, quando Lucão recebeu na direita, invadiu a área e bateu prensado com o goleiro Marcelo Lomba. E, apenas três minutos depois, quando o time da casa aumentava a pressão, Roberson aproveitou passe de Nico López e tocou para Víctor Cuesta abrir o placar.

O gol fez o time da casa desmoronar taticamente. E o Internacional, com tranquilidade, dominou o jogo, aumentou o ritmo no final do primeiro tempo e praticamente liquidou a classificação aos 43 - Nico López aproveitou falha da zaga, bateu de fora da área e ampliou o placar.

Na etapa final, com o jogo definido, as duas equipes diminuíram o ritmo, pouco criaram e o placar permaneceu inalterado. O Inter, assim, com duas boas partidas em sequência, voltou a deixar seu torcedor menos pessimista para 2017.