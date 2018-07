Internacional vence e garante o terceiro lugar no Mundial de clubes

Diferente da estreia do Internacional no Mundial de clubes contra o Mazembe na última terça-feira, 14, o clube brasileiro não teve sustos e venceu o Seongnam Ilhwa por 4 a 2, garantiu a terceira colocação na competição e aplicou a maior goleada de uma equipe em um Mundial.

Foi uma outra equipe que entrou em campo, apesar de ter enfrentado um adversário mais fraco, esteve mais solta, tranquila e conseguindo realizar suas ações ofensivas. D'Alessandro, Alecsandro, Tinga e Rafael Sóbis deram o tom ofensivo da partida e sem fazer muito esforço garantiram o terceiro lugar.

Os 10 primeiros minutos de jogo foi de muita correira e de pouca objetividade. A torcida do Internacional, que compareceu em peso ao estádio, escolheu os culpados pela eliminação do clube e toda vez que o goleiro Renam e o atacante Alecsandro pegavam na bola eram vaiados pelos torcedores.

A partida estava morta, mas em um lateral o Inter conseguiu abrir o marcador. Alecsandro recebeu na lateral da área, partiu para cima do zagueiro coreano e cruzou para que Tinga abrisse o marcador de cabeça. Uma jogada parecida com que aconteceu na partida contra o Mazembe, mas que Rafael Sóbis desperdiçou na ocasião.

O gol de Tinga tranquilizou a equipe e os torcedores, que ainda estavam assombrados com o fantasma da equipe do Congo. O time gaúcho passou a ditar o ritmo da partida e D'Alessandro começou a comandar as ações no meio de campo. Aos 25 serviu Alecsandro, que desperdiçou a chance de ampliar, mas dois minutos depois o argentino serviu novamente o atacante, que não perdoou e marcou o segundo. Alecsandro recebeu livre de marcação e completou para o fundo das redes sul-coreanas.

O caminho dos brasileiros ficou ainda mais fácil quando o árbitro da partida expulsou Jang Suk-Won aos 30. O zagueiro sul-coreano, que pouco tempo antes havia recebido cartão amarelo por uma falta dura em Tinga, parou novamente o jogador colorado com uma violência fora do normal e deixou sua equipe com um homem a menos.

Com 2 a 0 no placar e um homem a mais em campo, o Inter, que já não encontrava nenhuma dificuldade na partida, continuou a pressionar os sul-coreanos e não encontrou barreiras para ampliar o marcador na segunda etapa.

Primeiro foi com o argentino Andrés D'Alessandro, um dos melhores jogadores do Inter nesta partida, e que no duelo contra o Mazembe não esteve muito bem. O meia recebeu de Rafael Sóbis e arriscou de primeira, com categoria, para marcar um golaço de fora de área.

Depois apareceu novamente o atacante Alecsandro. Nei colocou a bola na área, Tinga furou e Alecsandro, livre de marcação, ampliou o marcador . O Seongnam se aproveitou de um cochilo no final da partida e descontou com o colombiano Molina por duas vezes. O jogador saiu na cara do goleiro colorado e com categoria colocou a bola no fundo da rede. E já nos acréscimos o colombiano apareceu novamente para marcar o segundo da equipe.

Homenagem. O goleiro multi-campeão argentino com o Boca Juniors, Pato Abbondanzieri, que fazia sua última partida como jogador profissional, recebeu uma bela homenagem do treinador Celso Roth ao entrar em campo no final da partida e se despedir do futebol dentro das quatro linhas.

Internacional - 4 - Renan (Abbondanzieri), Nei, Índio , Bolívar e Kleber; Guiñazu, Wilson Matias (Andrezinho), Tinga e D'Alessandro, Rafael Sobis (Giuliano) e Alecsandro. Treinador: Celso Roth

Seongnam - 2 - Jung Sung-Ryong, Ko Jae-Sung, Yun Young-Sun,Kim Sung-Hwan, Hong Chul, Jo Jae-Cheol, Jang Suk-Won , Molina, Song Ho-Young (Radoncic) (Kim Jin-Ryong) (Cheon Kwang-Jin), Choi Sung-Kuk, Cho Dong-Geon. Treinador: Shin Tae-Yong

Gols: No primeiro tempo, Tinga, aos 15 minutos, e Alecsandro, aos 27. No segundo, D'Alesandro, aos 7, Alecsandro aos 25, Molina aos 38 e aos 47.

Estádio: Bin Zayed Sports, em Abu Dhabi (EAU). Data: 18 de dezembro