Internacional vence jogo-treino contra o Cruzeiro-RS por 3 a 1

O Internacional venceu neste sábado um jogo-treino realizado contra o Cruzeiro-RS por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Destaque para o atacante Leandro Damião, autor de dois gols na atividade. Juan marcou o terceiro.

A atividade foi dividida em três tempos de 35 minutos. Na primeira parte, a escalação foi praticamente a mesma da que venceu o Paysandu, apenas com o volante Charles no lugar de Rodrigo Dourado, que está suspenso para o próximo duelo do Internacional, no próximo sábado, contra o Juventude, pela Série B.

Assim, o Inter iniciou o jogo-treino com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenilson e D'Alessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha. E, com a formação titular, venceu por 1 a 0, com gol de Damião.

Para a segunda parte, o técnico Guto Ferreira fez apenas uma modificação: Rodrigo Dourado ingressou na vaga de Charles. E, novamente com Damião, o Internacional fez o segundo e abriu boa vantagem.

No terceiro período, com a equipe bastante modificada, o Internacional sofreu um gol de Saldanha. Mas, já no fim, Juan fez o terceiro e garantiu o triunfo no jogo-treino. "O Cruzeiro nos impôs uma série de situações que podemos enfrentar no campeonato. Foi um teste muito bom", avaliou o treinador.