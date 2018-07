Internacional vence Juventude e garante Gre-Nal na decisão

CAXIAS DO SUL - O Internacional garantiu neste domingo a realização de pelo menos um dos cinco Gre-Nal possíveis para o mês de maio. Em Caxias do Sul, o time comandado por Paulo Roberto Falcão venceu o Juventude por 2 a 1 nesta tarde e se classificou à final do segundo turno do Campeonato Gaúcho para enfrentar o seu maior rival.

Na decisão que provavelmente acontecerá no próximo domingo - o Inter joga na quinta pela Libertadores contra o Peñarol -, o time colorado precisa vencer o Grêmio para forçar a realização de dois jogos finais contra o mesmo adversário. Outros dois Gre-Nal acontecerão se ambos avançarem às quartas de final da Copa Libertadores.

Em Caxias do Sul, Falcão surpreendeu ao escalar Oscar desde o começo. O jovem vinha de uma lesão e a expectativa é que ele começasse no banco, com Zé Roberto no time titular.

Apesar de ter quase força máxima - só D''Alessandro, suspenso, era desfalque -, o Inter fez um primeiro tempo muito fraco, assim como seu adversário. A etapa inicial só teve emoções nos momentos dos gols. Primeiro de Bolatti, com um chute forte de fora da área, no ângulo do goleiro Jonatas. Golaço. Depois, com Fred batendo falta de longe e também acertando o ângulo de Renan. Outro golaço.

O segundo tempo foi bem melhor. Com 14 minutos, Rodrigo acertou a trave. No rebote, Bolívar tentou e Rafael salvou sobre a linha. Depois foi Oscar quem acertou o travessão, com um chute de cobertura.

O gol da vitória saiu aos 31 minutos. Artilheiro do Gauchão, Leandro Damião recebeu na linha de fundo, pela direita, entrou na área dando uma linda lambreta no marcador e cruzou para a área. Tinga, que havia substituído Rafael Sóbis, desviou de cabeça e definiu o placar.