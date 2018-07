Internacional visita o Botafogo para acabar com jejum fora de casa no Brasileirão

A última vitória do Internacional fora de casa no Campeonato Brasileiro foi pela quarta rodada, quando derrotou o Santos por 2 a 1, em 29 de maio. Passados quase cinco meses, a equipe colorada visita o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 30.ª rodada, na tentativa de acabar com esse tabu.

Caso consiga encerrar a incômoda marca, a equipe pode enfim deixar a zona de rebaixamento da competição. Atualmente, o time ocupa o 17.º lugar na tabela de classificação com 33 pontos, a um de sair do grupo dos quatro últimos colocados.

O técnico Celso Roth optou por não fazer mistérios e confirmou a escalação do Internacional com duas novidades. Apesar de vir de duas vitórias consecutivas, o treinador optou por mexer na equipe. O volante Anselmo entrará na vaga de Eduardo Henrique e Valdívia no lugar do venezuelano Seijas.

Outra novidade já esperada é o retorno do zagueiro Paulão, que cumpriu suspensão. Ele substituirá Ernando, que levou o terceiro cartão amarelo. Continuam fora por contusão muscular o volante Fernando Bob e o atacante uruguaio Nico López.