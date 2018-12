Internacional visita o Paraná em busca da sua melhor campanha nos pontos corridos

Com sensações dúbias, o Internacional encerra neste domingo a sua participação no Campeonato Brasileiro com o futuro bem definido, mas em busca de uma marca. Às 17 horas, no estádio Durival Britto, em Curitiba, o time gaúcho, com apenas três titulares, encara o Paraná pela rodada final da competição tendo na mira a sua melhor campanha no torneio desde 2003.

Terceiro colocado com 68 pontos, o Internacional não tem esse posto ameaçado ou pode ultrapassar outra equipe. E o bom desempenho no retorno à elite nacional garantiu ao clube a participação na próxima edição da Copa Libertadores já a partir da fase de grupos.

Nem tudo, porém, foi alegria para o Internacional. Afinal, o time chegou a almejar a conquista do título brasileiro. Mas as derrotas na reta final para Botafogo e Atlético-MG tiraram as chances de a equipe alcançar esse feito, algo que seria inédito para um time que disputou a Série B na temporada anterior.

Mas o saldo é positivo para o clube e para o técnico Odair Hellmann, que se firmou no cargo de um dos gigantes do futebol nacional. E com a confiança de quem vem tendo êxito no cargo, vai utilizar apenas três titulares contra o Paraná: Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo e Victor Cuesta, todos eles componentes do sistema defensivo, uma das forças do time em 2018.

Odair Hellmann, inclusive, vai apostar em improvisações como a do volante Gabriel Dias na lateral direita. E deixará destaques do Internacional nesta temporada, como o uruguaio Nico López e Patrick, como opções no banco de reservas.

A sensação pode ser de que o Internacional já fez o que era possível nesta temporada, mas o time tem as suas motivações. E a principal delas é alcançar a sua melhor campanha na era dos pontos corridos no Brasileirão, iniciada em 2003. Em 2005, ano em que foi vice-campeão, teve aproveitamento de 61,9% dos pontos, sendo que nesta temporada está com 61,2%.

Assim, o Internacional precisará vencer o Paraná para ter a sua melhor campanha nesta nova fase da competição. E terá de encerrar um jejum para isso, já que não vence como visitante desde 22 de agosto, quando fez 1 a 0 no Bahia. O adversário pode ser o ideal, pois o Paraná não ganha como mandante desde 22 de julho.