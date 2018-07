Internacional volta a disputar o Brasileirão sem o seu time ideal

O recesso do Campeonato Brasileiro, imposto pela realização da Copa do Mundo, não foi suficiente para o Internacional retomar as atividades com o time considerado ideal. O clube gaúcho enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 10.ª rodada, sem os volantes Wellington, suspenso, e Aránguiz, em fase de recuperação de uma contusão sofrida no Mundial, quando estava na seleção chilena. Enquanto não voltarem ao time, eles deixam as suas vagas para João Otávio e Jorge Henrique, respectivamente.

A novidade deve ser a presença do lateral-direito Wellington Silva, recém-contratado. Nos trabalhos da semana, o técnico Abel Braga treinou jogadas de bola parada, apostando na qualidade das cobranças de faltas e escanteios de Fabrício e D''Alessandro para as conclusões de Rafael Moura e Alan Patrick.

O clube gaúcho começou a rodada na quinta posição, com 16 pontos, e não quer perder terreno para os primeiros colocados.