Internacional volta a ter zaga titular contra o Flamengo O Internacional terá a sua zaga titular contra o Flamengo neste domingo, às 16 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Juan, que foi poupado de enfrentar o América-MG na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, e Índio, que foi substituído durante este jogo por sentir dores musculares, estão escalados.