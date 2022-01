Internacional volta a vencer e avança na liderança da Copinha com 100% de aproveitamento

O Internacional entrou em campo nesta segunda-feira já classificado no Grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda assim, o clube gaúcho fez questão de ir ao ataque buscar os três pontos, obtidos com a vitória por 3 a 0 sobre o União Mogi no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP), pela terceira e última rodada da primeira fase.

João Félix, de cabeça, abriu o marcador logo aos 13 minutos do primeiro tempo ao aproveitar um escanteio batido por Pedrinho. Na sequência, aos 28, Pedrinho bateu falta e Samuel, também de cabeça, ampliou o marcador. Vitinho, aos 24 do segundo tempo, fechou o marcador.

Leia Também Corinthians, Internacional e Fluminense defendem campanha perfeita na Copinha

O resultado positivo garantiu o Inter na liderança do Grupo 25 com nove pontos, enquanto o União Mogi foi eliminado com dois pontos e nenhuma vitória.

A Ponte Preta também pegou uma das vagas no Grupo 5 ao vencer o Confiança-PB por 5 a 1 no José Lancha Filho, em Franca. O clube paulista chegou aos cinco pontos e se classifica independentemente do resultado de Francana (4) e Juventude (4) que se enfrentam às 20 horas. A Ponte Preta tem quatro gols de saldo, dois a mais do que a Francana, enquanto o Juventude tem um gol de saldo.

No Grupo 23, o Santo André fez sua parte ao derrotar o Camaçaridense-BA por 2 a 0 no José Liberatti, em Osasco. Com quatro pontos, o Santo André precisará de um tropeço do Joinville (2) diante do líder e classificado Audax (6) para avançar de fase.

Por fim, o Resende só empatou com o Ríver-PI, por 1 a 1, no Martins Pereira, em São José dos Campos, e agora terá que torcer contra o lanterna São José (1) diante do líder e classificado Corinthians. O Resende ocupa a vice-liderança com quatro pontos.

Confira os jogos desta segunda-feira:

11h

Atlético-MG 3 x 2 Monte Azul-SP

13h

Aquidauanense-MS 0 x 0 Guarani-SP

Jacuipense-BA 6 x 0 Fast Clube-AM

São José-RS 2 x 3 XV de Piracicaba-SP

Concórdia-SC 0 x 3 Ituano-SP

Fluminense-PI 0 x 2 Red Bull Bragantino-SP

Santana-AP 0 x 1 Guarulhos-SP

Volta Redonda-RJ 6 x 1 Mauaense-SP

Canaã-BA 2 x 1 Portuguesa Santista-SP

13h15

Votuporanguense-SP 1 x 1 Bahia-BA

15h

São Raimundo-RR 0 x 1 Portuguesa-SP

15h15

Juventus-SP 0 x 1 CRB-AL

Mauá-SP 0 x 0 Atlético-GO

Flamengo-SP 1 x 1 Avaí-SC

Jaguariúna-SP 0 x 3 ABC-RN

União Suzano-SP 1 x 2 Fortaleza-CE

Manthiqueira-SP 0 x 5 Vitória-BA

Matonense-SP 2 x 3 Fluminense-RJ

Tanabi-SP 0 x 2 Vila Nova-GO

17h

Camaçariense-BA 0 x 2 Santo André-SP

17h15

União Mogi-SP 0 x 3 Internacional-RS

17h45

Confiança-PB 1 x 5 Ponte Preta-SP

Resende-RJ 1 x 1 River-PI

19h15

Osasco Audax-SP x Joinville-SC

20h

Francana-SP x Juventude-RS

São José-SP x Corinthians-SP