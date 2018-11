Internacional volta aos treinamentos menos de 18 horas após vencer o América-MG

Cinco pontos atrás do líder Palmeiras (70 a 65) na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, restando quatro jogos para o final da competição, o Internacional voltou aos treinos nesta sexta-feira à tarde menos de 18 horas após ter vencido o América-MG por 2 a 0, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O vice-líder do Brasileirão iniciou a preparação para o jogo contra o Botafogo, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 35.ª rodada.

Os jogadores que atuaram na vitória sobre o América-MG fizeram um trabalho regenerativo e físico na academia, enquanto que os demais foram para o gramado para uma atividade técnica.

O técnico Odair Hellmann terá o retorno do meio-campista D'Alessandro. O argentino cumpriu suspensão e está à disposição. Já o lateral-direito Fabiano recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe no Rio de Janeiro.

A equipe gaúcha tenta melhorar o seu desempenho em jogos disputados fora de casa, pois das 18 vitórias conquistadas, 13 foram em Porto Alegre.