Internacional volta do Uruguai festejando marcas de Odair Hellmann e D´Alessandro

Ainda saboreando a vitória por 1 a 0 sobre o Nacional, em Montevidéu, com um gol do peruano Guerrero nos minutos finais, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Internacional retornou do Uruguai para Porto Alegre, nesta quinta-feira, festejando marcas importantes do técnico Odair Hellmann e do meia argentino Andrés D´Alessandro.

Os jogadores, que pela manhã realizaram um treinamento leve no estádio Jardines Del Hipódromo, na capital uruguaia, desembarcaram à tarde no Aeroporto Internacional Salgado Filho em meio a uma festa de diversos torcedores colorados. Os mais festejados foram justamente Odair Hellmann, D´Alessandro e Guerrero.

Nesta quinta-feira, o técnico completa 20 meses como efetivo no cargo, feito que o ratifica como mais longevo treinador do Internacional nas últimas quatro décadas. Desde o início em 25 de novembro de 2017, na última partida do time na Série B do Campeonato Brasileiro, já foram 96 partidas.

"É um orgulho, uma honra. Ter essa oportunidade de treinar o Inter é para poucos, então atingir essa marca me orgulha. Mas a gente quer mais e assim é o meu trabalho, fazendo cada dia mais, para seguir no clube, vencendo, conquistando e retribuindo nosso torcedor", disse Odair Hellmann, em declarações ao site oficial do Internacional.

A marca de D´Alessandro é ainda maior. Contra o Nacional-URU, o meia argentino, que desembarcou em Porto Alegre no dia 30 de julho de 2008, fazendo sua estreia duas semanas depois, em 13 de agosto, atingiu 453 partidas pelo clube, igualando o lateral-direito Luis Carlos Winck como o quarto atleta que mais vezes atuou pelo Internacional.

Ao longo destes 11 anos, D'Alessandro possui 92 gols marcados e 13 títulos conquistados. O argentino fica atrás apenas de Valdomiro (803 jogos), Bibiano Pontes (523) e Dorinho (460) na lista de atletas que mais vezes defenderam o Internacional.