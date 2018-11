Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Internacional e Atlético-MG jogam nesta quarta-feira, no Beira-Rio, à 19h30, em Porto Alegre, em um confronto de duas equipes que estão na parte de cima da tabela e ainda buscam objetivos maiores. O Inter mantém um fio de esperança de brigar pelo título, mas o foco maior é na classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já os mineiros continuam sua busca para se assegurar no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Inter x Atlético-MG terá a transmissão da Sportv e acompanhamento em tempo real. No domingo, o Inter perdeu mais uma grande chance de se aproximar do líder Palmeiras e perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio. Com o resultado, a equipe de Odair Hellmann permaneceu com 65 pontos e com cinco de desvantagem em relação ao time alviverde.

Quanto ao Atlético-MG, a equipe dirigida por Levir Culpi derrotou o Bahia no sábado e chegou aos 53 pontos, se mantendo no G-6. Com o Atlético-PR na cola, a equipe mineira precisa do resultado para não correr o risco de ficar fora da zona de classificação para a Libertadores

Escalações de Inter x Atlético-MG

Internacional: Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, Patrick e Nico López; Leandro Damião.

Atlético-MG: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Patric; Adilson, Matheus Galdezani, Cazares e Luan; Chará e Ricardo Oliveira.