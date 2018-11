Internacional x Atlético-PR: horário, onde assistir e o que está em jogo

Internacional x Atlético-PR vão a campo neste domingo, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, com objetivos distintos no Brasileirão e, provavelmente, posturas opostas em campo. A equipe gaúcha ainda mantém viva a esperança de lutar pelo título enquanto os paranaenses podem se aproximar do G-6, mas o foco está mesmo no confronto com o Fluminense, pela Copa Sul-Americana.

Internacional x Atlético-PR terá transmissão da Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. O time gaúcho inicia a rodada na terceira colocação, com 58 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras. Já os atleticanos aparecem em oitavo, com 43 pontos, três a menos que o Atlético-MG, sext colocado.

A equipe gaúcha vem de dois empates, resultados que fizeram ela se distanciar do Palmeiras. Nos jogos contra Santos (2 a 2) e Vasco da Gama (1 a 1) houve muita reclamação contra a arbitragem, mas o fato é que a diferença para a ponta da tabela só vai aumentando.

O Atlético-PR se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana após derrotar o Bahia na quarta-feira (empate sem gols e vitória por 4 a 1 nos pênaltis). Como o primeiro jogo da semi contra o Fluminense será na terça-feira, a tendência é que o time seja recheado de reservas. No Brasileirão, o Furacão vem de seis rodadas de invencibilidade.