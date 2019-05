Internacional x Avaí: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Internacional e Avaí vão se enfrentar neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Brasileirão.

Transmissão de Inter x Avaí

Internacional x Avaí terá transmissão ao vivo pelo Premiere e é possível também assistir online pelo site e aplicativo do canal. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do jogo.

Inter x Avaí: escalação

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel (Bruno); Rodrigo Lindoso, Edenílson e Nonato; Nico López (Sarrafiore), Paolo Guerrero e Guilherme Parede (D'Alessandro). Técnico: Odair Hellmann.

Avaí: Vladimir; Lourenço, Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes; Pedro Castro, Matheus Barbosa e Gegê; João Paulo, Caio Paulista e Matheus Matias. Técnico: Geninho.

O Inter vem em bom momento na temporada. Empatou com o Santos sem gols na Vila Belmiro, na última rodada do Brasileirão, em um jogo que o técnico Odair Hellmann fez avaliação positiva da sua equipe. E ainda venceu Cruzeiro e CSA nas partidas anteriores. Na quarta, venceu novamente no Paysandu, por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

Já o Avaí ainda busca a sua primeira vitória no Brasileirão. O triunfo quase veio na rodada passada, quando jogou em casa contra o Ceará. Os catarinenses até saíram na frente, mas permitiram a virada e foram derrotados por 2 a 1, aumentando a desconfiança quanto ao futuro do time na competição.