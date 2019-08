Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

De olho no G-6, Internacional e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho entra em campo pela primeira vez após a queda na Libertadores.

Internacional x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também irá passar a partida em seu site e pelo aplicativo para celular. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE INTER X BOTAFOGO

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Emerson Santos e Natanael; Rithely, Bruno Silva e Nonato; Guilherme Parede, Wellington Silva e Nico López

Botafogo: Gatito; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando, Lucas Campos e Diego Souza

O Inter inicia a rodada na sétima colocação, com 24 pontos. O Botafogo aparece logo abaixo, com 23. Um resultado positivo para qualquer um dos lados, deixa o vencedor próximo dos times que lutam por uma vaga para a Libertadores.

A equipe gaúcha tenta se reerguer após a eliminação na Copa Libertadores. Em casa, empatou por 1 a 1 com o Flamengo e deu adeus ao torneio continental. Enquanto mira o G-6 e tenta esquecer a eliminação, a equipe de Odair Hellmann também já pensa na Copa do Brasil.

Na quarta-feira, o Inter recebe o Cruzeiro, pelo segundo jogo da semifinal, após vencer o primeiro duelo por 1 a 0. No Brasileiro, vem de derrota por 2 a 1 para o Goiás.

O Botafogo só pensa no Brasileiro. O time vem de duas rodadas sem vencer. Na última partida, ficou no empate sem gols com a Chapecoense, no Rio de Janeiro.

