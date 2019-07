Internacional x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Internacional e Ceará vão a campo neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com focos bem distintos.

Inter x Ceará terá transmissão do canal TNT e Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado.

O Inter vive um momento decisivo na Libertadores, por isso, deve entrar em campo com uma formação reserva. Já o Ceará foca suas atenções apenas na disputa do Brasileiro.

ESCALAÇÕES DE INTER X CEARÁ

Inter: Danilo Fernandes; Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael; Rithely; Nonato, Sarrafiore, Guilherme Parede e Wellington Silva; Tréllez. Técnico: Odair Hellmann.

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Matheus Gonçalves, Felipe Silva e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira

A equipe comandada por Odair Hellmann inicia a rodada na 6ª colocação, com 17 pontos, e pode se aproximar do G-4 caso conquiste um resultado positivo. Na quarta-feira passada, o time gaúcho venceu fora de casa o Nacional-URU por 1 a 0 e o duelo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, no Beira-Rio.

Odair completou vinte meses como efetivo! Um torcedor que treina, ou treinador que torce, seja como for, Papito está escrevendo um relevante capítulo na rica história do Sport Club Internacional. Saiba mais sobre a trajetória do comandante colorado: https://t.co/6B2r7GvUwt pic.twitter.com/hrCnUn3Jof — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 25, 2019

O Ceará aparece na 13ª colocação, com 14 pontos, e pode se aproximar do G-4. A equipe de Enderson Moreira chega empolgada após derrotar o Palmeiras por 2 a 0 e acabar com a sequência de 33 jogos de invencibilidade do time comandado por Luiz Felipe Scolari.