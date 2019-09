Internacional x Chapecoense: onde assistir ao jogo, horário e escalações

Internacional e Chapecoense se enfrentam neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Internacional x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick (Nonato), Nico López e Wellington Silva (Rafael Sobis); Paolo Guerrero.

Chapecoense: Tiepo, Eduardo, Gum, Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo e Camilo; Renato, Arthur Gomes e Everaldo.

O Internacional volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro, depois de perder a grande decisão da Copa do Brasil por 2 a 1 para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em pleno Beira-Rio. O colorado inicia a rodada na quarta colocação, com 33 pontos e se vencer mantém sua presença no G4.

A Chapecoense é vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos. A equipe luta para deixar a zona de rebaixamento e terá a estreia de seu novo técnico, Marquinhos Santos, que foi contratado depois de comandar o Juventude no acesso do Campeonato Brasileiro da Série C para a Série B.