Internacional x CSA: onde assistir ao vivo ao jogo e escalações

Internacional e CSA se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Inter x CSA terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que pode ser acompanhado pela televisão, pelo site ou aplicativo. O Estado fará minuto a minuto da partida.

A equipe comandada por Odair Hellmann derrotou o Cruzeiro na última rodada por 3 a 1, domingo passado, em Porto Alegre. O time gaúcho pode poupar alguns jogadores, já que na quinta-feira enfrentará o Paysandu pela Copa do Brasil.

O CSA busca sua primeira vitória no Brasileirão. O time alagoano empatou três gols e perdeu um. Na última rodada, ficou no 0 a 0 com o Avaí, em Santa Catarina. Depois do duelo com o Inter, o CSA enfrenta o Goiás, segunda-feira.

Escalações de Inter x CSA

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Lindoso, Nonato e Edenílson; D'Alessandro, Guerrero e Nico López

CSA: Jordi; Celsinho, Gerson, Luciano Castán e Armero; Naldo, Nílton, Didira, Madson e Matheus Sávio; Cassiano