Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão.

Onde assistir Internacional x Flamengo?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O jogo é mais importante para o time da casa, que não foi bem na rodada inicial e perdeu para a Chapecoense por 1 a 0. Precisa, portanto, se recuperar. O Flamengo bateu o Cruzeiro e já soma três pontos.

O Flamengo terá desfalques, alguns por opção do treinador Abel Braga, outros por lesão. O zagueiro Rodrigo Caio, por exemplo, está fora. Ele sofreu um acidente na partida contra o Cruzeiro, ao dividir bola pelo alto com Dedé, e levou a pior, caindo desacordado no gramado. Outro zagueiro do time, Juan, se aposentou naquela mesma partida. As opções são Rhodolfo e o garoto Thuler. Ocorre que ambos nunca atuaram ao lado de Léo Duarte. Existe a possibilidade de Diego ficar no banco.

No Inter, a aposta é em Guerrero, que vai reencontrar alguns de seus amigos do Flamengo, onde já atuou. Dourado também está relacionado. O Inter já sente a pressão do Brasileirão. Uma nova derrota poderá deixar a equipe em situação ruim, principalmente porque na sequência da disputa, o time de Porto Alegre encara Palmeiras e Cruzeiro, outras duas pedreiras.