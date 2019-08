Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com uma boa vantagem obtida no primeiro jogo, o Flamengo visita o Internacional nesta quarta-feira, no Beira Rio, às 21h30 (horário de Brasília), em busca de uma vaga para a semifinal da Copa Libertadores. No primeiro confronto, o time carioca venceu por 2 a 0. Quem passar, vai enfrentar o Grêmio, que eliminou o Palmeiras no outro jogo das quartas.

Inter x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo SporTV e TV Globo (para todo o Brasil). Os canais também vão passar online em seus sites e aplicativos para celular e o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÃOES DE INTERNACIONAL X FLAMENGO

Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis; Guerrero

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel

Com a vantagem obtida na primeira partida, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença que se classifica. Se o placar for de 2 a 0 para o Inter, a disputa será nos pênaltis. Caso o time gaúcho vença por dois gols de diferença, mas com o Flamengo marcando (3 x 1 ou 4 x 2, por exemplo), a equipe carioca é quem avança por ter marcado mais gols como visitante.

O time rubro-negro entra em campo duplamente confiante. Além do bom resultado no jogo de ida, a equipe ainda lidera o Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time de Jorge Jesus derrotou fora de casa o Ceará por 3 a 0 e assumiu a ponta da tabela, que antes estava nas mãos do Santos.

Já o Inter, que briga para se aproximar do G6, precisa se reabilitar de duas derrotas seguidas. Depois do duelo com o Flamengo, a equipe de Odair Hellmann foi a campo com um time reserva e perdeu por 2 a 1 para o Goiás, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.