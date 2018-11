Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Internacional e Fluminense jogam neste domingo, às 19h, no Beira-Rio, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos buscam assegurar a vaga no G-4 enquanto os cariocas querem acabar com qualquer possibilidade de rebaixamento para a Série B, mas também não podem deixar de lado a Copa Sul-Americana.

Inter x Fluminense terá a transmissão da Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. Os gaúchos iniciam a rodada na terceira colocação, com 65 pontos, e precisam se reabilitar após perderem para o Atlético-MG por 2 a 1, no Beira-Rio, na rodada passada. Uma vitória neste domingo, dependendo do resultado dos jogos de Grêmio e São Paulo, pode garantir o time de Odair Hellmann no G-4.

Já o Fluminense aparece com 42 pontos e em posição favorável, mas não totalmente confortável na luta contra o rebaixamento. O time de Marcelo Oliveira perdeu para o Bahia por 2 a 0, na rodada passada, e iniciou a rodada com quatro pontos de vantagem do Sport, melhor time dentre os que estão na zona de rebaixamento. O time carioca joga na quarta-feira pela semifinal da Copa Sul-Americana - perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 para o Atlético-PR - por isso, alguns jogadores podem ser poupados.

Escalações de Inter x Fluminense

Inter: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Nico López e D'Alessandro; Pottker

Fluminense: Rodolfo (Júlio César), Léo, Paulo Ricardo, Gum e Digão; Léo, Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Everaldo e Luciano