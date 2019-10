Internacional x Palmeiras: transmissão, tempo real e horário do jogo

O Inter recebe o Palmeiras neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Beira- Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida reúne dois times que fazem boa campanha na competição, com o clube gaúcho como quarto colocado e o time alviverde, por sua vez, atualmente na vice-liderança.

Internacional x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo (exceto Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espirito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí e Maranhão), TNT e Premiere. O Estado também vai fazer o tempo real da partida.

Escalações de Inter x Palmeiras

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Patrick e Nico López; Rafael Sóbis.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.

O Inter vem de derrota por 3 a 1 diante do Flamengo, no Maracanã, na última quarta-feira. A equipe tem como desfalques para o jogo com o Palmeiras o lateral Bruno e o atacante Guerrero, que foram expulsos no Rio, além do zagueiro Rodrigo Moledo, machucado. O resultado negativo contra o Flamengo interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas do time.

Já o Palmeiras desfruta de um momento bem positivo. A equipe acumula cinco vitórias seguidas, a última delas a goleada por 6 a 2 sobre o CSA, no Pacaembu, na última quinta-feira. Focado em alcançar o Flamengo na liderança, o time conta com o retorno do lateral-direito Marcos Rocha, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada.