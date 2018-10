Internacional x Santos: horário, onde assistir e o que está em jogo

Internacional x Santos se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Beira-Rio, pelo encerramento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo com objetivos um pouco diferentes.

Inter e Santos jogam com a transmissão da Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado. O Inter, com 56 pontos, tem como meta se manter na briga pela ponta da tabela. Já o Santos, afastou-se de vez da luta contra o rebaixamento e já passa a mirar a disputa por uma vaga no G6 da Libertadores.

A equipe gaúcha vem embalada de uma vitória de virada, em casa, sobre o São Paulo, por 3 a 1. O Santos também conquistou um resultado positivo na última rodada e superou o rival Corinthians por 1 a 0.