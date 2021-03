Internado com covid-19, Branco evolui: 'Está bem fora do tubo, comendo e falando'

Internado há 11 dias com covid-19, o ex-jogador Branco, que foi tetra com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, e é o atual coordenador das seleções de base da CBF, se recupera bem da doença e já está comendo e falando, segundo informou a mulher dele, Cleo Pozzebon.

Segundo disse a mulher de Branco, que é estudante de medicina, em uma publicação no Instagram, o ex-jogador está perto de vencer a doença.

"Grata a todos pelo carinho e orações. Ele está bem, está fora do tubo, está comendo e falando. E já já estará com nosso baixinho e grandinhos. Foram dias de luta, mas, assim como em campo, sempre foi campeão fora de campo também. Lutou e saiu com seu troféu... A sua vida", afirmou.

Ela agradeceu as orações e mensagens positivas enviadas por amigos e fãs neste período em que Branco se recupera do coronavírus na UTI do hospital Copa Star, na zona sul no Rio de Janeiro. Uma corrente de oração feita pelo grupo de Whatsapp dos jogadores tetracampeões mundiais em 1994, entre eles o ex-goleiro Gilmar Rinaldi e o ex-lateral-direito Jorginho, foi realizada recentemente como mais uma forma de ajudar o ex-atleta a superar a doença.

"Nunca imaginei passar por isso assim, como acho que ninguém espera. Quando você se depara com o sofrimento dos seus é desesperador, ainda mais quando você tem que realizar os primeiros socorros e colocar em prática tudo o que aprendeu dentro da medicina", ressaltou Cleo.

A melhora gradativa começou há uma semana graças a uma reação positiva aos medicamentos. Os médicos começaram, então, o processo de retirá-lo dos ventiladores mecânicos. Na última terça-feira, Branco foi extubado após uma significativa melhora no seu estado de saúde.

Mas o ex-jogador, que tem 56 anos, segue sob cuidados na UTI do hospital. Na medida do possível e sempre seguindo as regras de visitação a pacientes com novo coronavírus, ele recebeu visitas de familiares nos últimos dias.