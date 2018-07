Internado em hospital no Rio, Valcke se recupera 'bem'

De acordo com o boletim, os médicos do Hospital Samaritano afirmam que Valcke está sendo tratado com antibióticos e passa bem. Ele está internado desde quarta-feira à noite, quando chegou ao Rio para participar de dois eventos, entre eles uma reunião do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014.

Valcke aterrissou no Brasil para mais uma visita na terça-feira. Naquele dia, foi a Belo Horizonte para vistoriar as obras para a Copa na capital mineiro. Na quarta, fez o mesmo em Porto Alegre. No lançamento da pedra fundamental do hotel que receberá jornalistas durante a Copa, quinta de manhã, no Rio, Valcke foi representado pelo diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, que revelou a previsão de que o francês ficasse internado de dois a três dias.