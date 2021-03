Internado por consequências da covid-19, técnico inglês instrui elenco e quebra tabu de 20 anos

Por causa da covid-19, o técnico Steve Cotterill, de 56 anos, comanda à distância o Shrewsbury, time de futebol da terceira divisão da Inglaterra. Ele está nesta condição há mais de dez rodadas. Steve foi diagnosticado com a doença em janeiro e, desde então, seu estado de saúde oscila entre melhoras e recaídas. Há cerca de uma semana, apesar de estar dentro de um quarto de hospital, Cotterill foi fundamental para que o Shrewsbury quebrasse tabu que perdurava havia cerca de duas décadas. A equipe venceu o Rochdale, fora de casa, o que não acontecia desde 2001.

Os dois gols que deram a vitória ao Shrewsbury saíram na segunda etapa. Os jogadores retornaram ao vestiário e ouviram atentamente as ordens de Cotterill, que estava em contato por telefone com Wilbraham, auxiliar técnico que ocupa o vácuo deixado pelo treinador. "Ele disse: Escutem, vocês são melhores. Vocês precisam ter mais fé quando passam a bola. Precisamos nos mover um para o outro", conta Wilbraham, em entrevista à The Athletic.

Após a mensagem, os jogadores do Shrewsbury voltaram mais atentos e conseguiram reverter o domínio, que, até então, era exclusivo do Rochdale. O primeiro gol saiu aos 10 minutos e o segundo aos 20. "Assistindo na TV, ele pode ver coisas que não podemos ver do campo. Ele ainda é o técnico e toma todas as decisões: a formação da equipe, os titulares, as substituições, bem como o treinamento a ser aplicado", disse Wilbraham.

A luta de Cotterill contr a covid-19 continua. Ele está há 22 dois jogos no comando do Shrewsbury, mas esteve presente em campo em apenas nove. Em janeiro, seu estado de saúde era grave e precisou ser internado em uma UTI. A situação melhorou e o técnico saiu da unidade de terapia intensiva. Em fevereiro, teve alta, mas precisou retornar ao hospital em decorrência de uma pneumonia.

Cotterill segue internado sem expectativas de retomar suas atividades de forma presencial nesta temporada. Por enquanto, ele acompanha todos os jogos do Shrewsbury de um quarto da Royal Infirmary de Bristol. É de lá que ele estuda a formação de planos táticos e orienta sua equipe, como fez diante do Rochdale. Não há pessoa que o impeça de ser técnico à distância.