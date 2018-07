International Board dá sinal verde para uso de tecnologia na linha do gol

A International Board da Fifa, que realizou nesta quarta-feira sua Assembleia Anual no País de Gales, autorizou a utilização da tecnologia no futebol, mas apenas para solucionar lances duvidosos na linha do gol e determinar se a bola entrou ou não.

A International Board detalhou que o sistema empregado tem que ser 100% confiável, e que a confirmação da decisão final deve ser ratificada em um segundo e comunicada exclusivamente aos árbitros do confronto.

No final do mês de novembro, termina o prazo para as empresas que desejarem apresentar seus projetos tecnológicos à Fifa.

Depois de muita resistência por parte da entidade, a implementação da tecnologia no futebol tornou-se tema de debate depois de vários erros de arbitragem na Copa do Mundo da África do Sul, entre eles o gol não concedido ao inglês Frank Lampard na partida contra a Alemanha, pelas oitavas de final.

O assunto será transferido para a Junta Geral Ordinária da International Board, o único fórum em que podem ser feitas remodelações das regras de jogo. Sua próxima reunião, que será a de número 125, está prevista para os dias 4, 5 e 6 de março de 2011, também no País de Gales.