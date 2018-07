International Board reabre debate do uso da tecnologia A International Board, entidade que controla as regras do futebol, afirmou nesta quarta-feira que irá reabrir as discussões sobre o uso de tecnologia para auxiliar os árbitros durante os jogos. Mas o debate servirá exclusivamente para avaliar artifícios que determinem se a bola ultrapassou a linha do gol em lances duvidosos.