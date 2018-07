International Champions Cup monopoliza pré-temporada dos clubes europeus

A cada pré-temporada, os principais clubes da Europa testam sua popularidade em amistosos e treinos nos mais diversos – e ricos – cantos do mundo. Seduzidos por milhões de dólares, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern de Munique, entre outros, se acostumaram a fazer a preparação para o longo ano de competições em países como Catar, Estados Unidos, China, Japão e Emirados Árabes. Só que, neste meio de ano, um único torneio reunirá estes e outros gigantes do Velho Continente: a International Champions Cup.

Em sua quinta edição, o torneio amistoso está maior do que nunca. Serão 15 dos maiores clubes do planeta divididos em três sedes – Estados Unidos, China e Cingapura –, em busca de um bom início de trabalho na temporada, mas, principalmente, de expandir suas marcas e lucrar com a generosa oferta financeira da organização.

"A International Champions Cup oferece a chance de começar a temporada disputando um troféu, enquanto o clube expande sua marca, e jogando diante de alguns dos maiores públicos no esporte. Os times compraram nossa visão do torneio, já que podem enfrentar as principais equipes do mundo, ter acesso às melhores instalações de treinamento e se conectar com os fãs", exalta o presidente da Relevant Sports, organizadora do torneio, Charlie Stillitano.

O torneio contará com 15 times e terá 19 partidas disputadas entre a próxima terça-feira e o próximo dia 30 de julho. São eles: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Roma, Manchester United, Manchester City, Tottenham e Paris Saint-Germain, que jogarão nos Estados Unidos; Milan, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Lyon e Arsenal, na China; e Chelsea, que disputará a chave do torneio em Cingapura com Bayern e Inter de Milão.

Se a presença destes clubes já seria suficiente para atrair torcida, cotas de tevê e publicidade para o torneio, em 2017 a International Champions Cup aposta nos grandes clássicos nacionais, com destaque para Real Madrid x Barcelona, que será disputado no dia 29 de julho, em Miami. Manchester City e Manchester United também se enfrentarão, na próxima quinta-feira, em Houston, assim como Roma e Juventus, dia 30, em Foxborough.

"Ninguém oferece o calibre das partidas que oferecemos todos os dias. A gente acredita fortemente que a quinta edição do torneio será a de maior sucesso e a mais divertida. Estamos trazendo o clássico espanhol e o dérbi de Manchester para os Estados Unidos pela primeira vez. Para os fãs apaixonados por futebol nestas sedes, é a oportunidade de ver os melhores clubes e jogadores do mundo sem ter que fazer longas viagens", afirma Stillitano.

Perguntado sobre o valor desembolsado para tirar estes gigantes de seus países, o dirigente se esquiva: "Não revelamos detalhes financeiros". Mas ele próprio admite: "Posso dizer que estamos muito felizes com o retorno destes clubes, das sedes e, principalmente, dos fãs."

Prova do sucesso na aceitação do torneio pelo público aconteceu em edições anteriores. Em 2014, Real Madrid e Manchester United duelaram diante de 109.901 pessoas em Michigan, quebrando o recorde de presentes em uma partida de futebol nos Estados Unidos. Um ano mais tarde, Real Madrid e Manchester City se enfrentaram aos olhos de 99.382 pessoas na cidade de Melbourne, na Austrália.

Com cada vez mais clubes de expressão e atenção da mídia, Stillitano comemora o sucesso e projeta voos ainda mais altos no futuro. "Sentimos que o reconhecimento e o prestígio à competição vão continuar crescendo a cada ano, enquanto seguirmos levando os melhores clubes aos melhores estádios do mundo."

PROGRAMAÇÃO

ESTADOS UNIDOS

19/7 Roma x PSG (Detroit)

20/7 Man. United x Man. City (Houston)

22/7 Juventus x Barcelona (New Jersey)

22/7 PSG x Tottenham (Orlando)

23/7 Real Madrid x Man. United (Santa Clara)

25/7 Tottenham x Roma (New Jersey)

26/7 Barcelona x Man. United (Maryland)

26/7 PSG x Juventus (Miami)

26/7 Man. City x Real Madrid (Los Angeles)

29/7 Man. City x Tottenham (Nashville)

29/7 Real Madrid x Barcelona (Miami)

30/7 Roma x Juventus (Foxborough)

CHINA

18/7 Milan x Borussia Dortmund (Guangzhou)

19/7 Bayern de Munique x Arsenal (Xangai)

22/7 Bayern de Munique x Milan (Shenzhen)

24/7 Inter de Milão x Lyon (Nanquim)

CINGAPURA

25/7 Chelsea x Bayern Munique (Cingapura)

27/7 Bayern Munique x Inter de Milão (Cingapura)

29/7 Chelsea x Inter de Milão (Cingapura)