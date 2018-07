Internautas desaprovam camiseta do movimento #somostodosmacacos

SÃO PAULO - Enquanto o movimento #somostodosmacacos ganha críticos e adeptos a cada dia, a polêmica agora recai sobre o apresentador Luciano Huck. O repúdio ao racismo ganhou força após uma banana ser atirada a Daniel Alves durante uma partida do Barcelona. O jogador comeu a banana, e Neymar, com a ajuda de uma equipe publicitária, lançou a frase no Twitter, ganhando apoio de famosos e outros atletas de diversas modalidades do esporte.

Dono de uma grife online de camisetas, Huck lançou uma peça com a frase e usou a internet para promovê-la. Contrariado, o público recebeu de forma negativa a ideia, acusando o apresentador de 'captalizar em cima da iniciativa'.

Já o termo "somos todos macacos" foi criado pela agência de publicidade Loduccfa, que trabalha com Neymar. A empresa revelou nesta segunda-feira que ajudou o atacante a desenvolver a ideia da hashtag. A empresa foi procurada pelo staff do jogador do Barcelona após o incidente com a torcida catalã após o jogo contra o Granada, onde Neymar e Daniel Alves tiveram que ouvir ofensas racistas.