Internautas divergem sobre escolha por Felipão no comando da seleção

SÃO PAULO - Após o anúncio de Felipão como novo técnico da seleção brasileira, os torcedores começaram a manifestar opiniões variadas na internet sobre a escolha da CBF.

O técnico levou a seleção ao pentacampeonato em 2002, na Copa do Japão e da Coreia, e será o responsável pelas campanhas na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014, realizadas no Brasil.

Os comentários já levaram o nome 'Felipão' aos Trending Topics, lista dos termos mais usados na rede em todo o País.

Por meio da ferramenta Storify, o Estado reuniu alguns comentários do Twitter.