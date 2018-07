Internautas exaltam Espanha x Itália e acreditam em título brasileiro

SÃO PAULO - A decisão por pênaltis de Espanha x Itália na semifinal da Copa das Confederações elevou o status da partida semifinal do torneio para um "jogão", é o que relatam os internautas nas redes sociais. Depois de errar a cobrança para a Itália, Bonucci deixou o time rendido a um definitivo gol da Espanha, marcado por Jesus Navas, que credenciou a equipe para a final contra o Brasil.

Esperando partida mais difícil para os italianos, agora o público acredita em vitória no Brasil no próximo domingo, às 19h, no Maracanã. Reunímos os comentários por meio da ferramenta Storify.