Internautas rejeitam Dunga no comando da seleção

Dunga foi apresentado como novo treinador da seleção na manhã desta terça-feira, mas como já era esperado, sua escolha não agradou os torcedores presentes nas redes sociais. Ao lado de Marin, Gilmar Rinaldi e Marco Polo Del Nero, o capitão do tetra foi bastante criticado no primeiro dia do seu retorno.

Durante a entrevista, o treinador chegou a comentar sobre a forte rejeição em enquetes nos diversos sites e programas esportivos do País. "É mais ou menos como uma eleição. Nem sempre ganha o candidato que lidera as pesquisas. Tenho que buscar força nos 20% que me apoiam", disse. Ele se apoiou no aproveitamento de 76% conquistado em sua primeira passagem como treinador, mas disse que, se esse número não foi suficiente para buscar apoio junto à torcida, "terá que fazer mais".

Em pesquisa realizada pelo Estadão, 80% das respostas não concordavam com a escolha da CBF.