Internautas relatam dificuldades para comprar ingressos para a Copa

SÃO PAULO - É grande a corrida para comprar os ingressos para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. As vendas começaram nesta terça-feira, 20, pela internet, às 7h, e até a hora seguinte já haviam sido solicitadas cerca de 80 mil entradas.

Nas redes sociais, torcedores comemoram o cadastro realizado com sucesso no site da Fifa, mas muitos compradores reclamam ainda não terem conseguido entrar na fila para assistir ao Mundial. Alguns sentiram dificuldades nas respostas ao preenchimento da ficha.

Por meio da ferramenta Storify, reunimos os comentários que circulam na rede nesta manhã.