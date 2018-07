Internautas se dividem sobre retorno de Muricy ao São Paulo

SÃO PAULO - A demissão precoce de Paulo Autuori do São Paulo - e sua rápida substituição por Muricy Ramalho - virou tema de debate nas redes sociais. A pífia campanha de Autuori no comando da equipe, com apenas duas vitórias em 13 jogos, contribui para boa parte dos torcedores comemorarem sua saída. Já o repertório vitorioso de Muricy no São Paulo, por sua vez, coloca o técnico como a 'escolha certa' para alguns são-paulinos.

Alguns preferem adotar a cautela e não comemorar muito a vinda de Muricy, já que a situação do São Paulo na tabela é delicada. O internauta Bruno Vicari, por exemplo, afirma que o clube está se iludindo ao recontratar o antigo treinador. "SP contrata Muricy com a mesma ilusão que contratou Autuori: títulos da década passada, quando time era referência em administração", (sic) diz.