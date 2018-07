Internazionale acerta a renovação do contrato de Sneijder até 2015

MILÃO - A Internazionale de Milão acertou nesta quinta-feira a renovação do contrato do meia holandês Wesley Sneijder por mais dois anos, prorrogando o vínculo até 2015. O anúncio foi feito pelo presidente do clube italiano, Massimo Moratti, que aproveitou para defender que o jogador seja eleito pela Fifa como o melhor do mundo em 2010.

Atualmente com 26 anos, Sneijder foi contratado pela Inter em agosto do ano passado, depois de uma passagem frustrada pelo Real Madrid. E, logo em sua primeira temporada, ele já comandou o time de Milão na conquista de três títulos: o pentacampeonato italiano, a Copa da Itália e a Liga dos Campeões da Europa.

Com a camisa da seleção holandesa, Sneijder também teve uma participação brilhante na Copa do Mundo na África do Sul, entre junho e julho. Ele foi o principal jogador da Holanda, que eliminou o Brasil nas quartas de final e terminou a competição como vice-campeã, após perder a final para a Espanha na prorrogação.

Sneijder é um dos 23 indicados pela Fifa ao prêmio de melhor jogador do mundo, ao lado de gente como o argentino Messi, o português Cristiano Ronaldo, o espanhol David Villa e o uruguaio Diego Forlán. Mas, por conta de sua temporada na Inter e na seleção, o holandês é um dos favoritos na eleição cujo resultado sairá em janeiro.