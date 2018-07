Internazionale bate Pescara fora de casa e vence primeira partida na temporada

Após uma derrota e um empate, a Internazionale venceu neste domingo a primeira partida no início da temporada 2016/2017 ao aplicar, de virada e com gol nos acréscimos, um 2 a 1 no Pescara, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Internazionale ainda está longe do primeiro pelotão do torneio, com quatro pontos, na 11.ª posição. O Pescara tem a mesma pontuação, mas é melhor nos quesitos de desempate e ocupa a oitava colocação.

Em um primeiro tempo de poucas ações ofensivas por parte das duas equipes, a primeira chance efetiva aconteceu somente aos 34 minutos com o Pescara. Cristante recebeu na área e bateu forte, mas mandou para fora. No lance seguinte, a Internazionale criou uma oportunidade com Banega, com finalização de média distância, mas o goleiro Bizzarri apareceu bem para evitar o gol. Já nos minutos finais, os donos da casa quase abriram o placar com Verre, mas a bola acertou o travessão.

Após o intervalo, o Pescara conseguiu, enfim, mexer no marcador. Aos 18 minutos, Francesco Zampano cruzou na medida para Jean-Christophe Bahebeck mandar para o gol defendido por Handanovic.

Apesar do gol sofrido, a Internazionale conseguiu se organizar na marcação e conseguiu o gol de empate aos 32 minutos. Banega cruzou e o argentino Mauro Icardi cabeceou para as redes. Pouco a pouco, o time visitante passou a agredir o Pescara com maior intensidade.

Após insistir bastante, a Internazionale buscou a vitória somente aos 46 minutos, novamente com o argentino Icardi. O atacante aproveitou sobra e bateu forte no canto esquerdo do goleiro, garantindo a primeira vitória da equipe de Milão na temporada.

Pela quarta rodada do Campeonato Italiano, o Pescara encara a Lazio no próximo sábado. No dia seguinte, a Internazionale enfrenta em casa a líder Juventus, que mantém 100% de aproveitamento no torneio. Antes, porém, o time de Milão recebe o Hapoel Beer Sheva, de Israel, pela primeira rodada da Liga Europa, na quinta-feira.

PARTIDA INTERROMPIDA

Ainda neste domingo, a partida entre Genoa e Fiorentina foi interrompida aos 28 minutos do primeiro tempo por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Gênova, quando o placar ainda estava empatado por 0 a 0.

A continuação do jogo deve acontecer dentro dos próximos dois meses. Não será possível realizar o restante da partida nesta segunda-feira, como discutido pela imprensa italiana, pois a Fiorentina tem um compromisso pela Liga Europa nesta quinta contra o PAOK, da Grécia.