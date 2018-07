Internazionale de Milão minimiza derrota e exalta foco no Mundial

A Internazionale de Milão foi facilmente derrotada pelo Werder Bremen na terça-feira, por 3 a 0, em partida válida pela Liga dos Campeões. Mas para o técnico Rafael Benitez, o resultado não deve ser motivo de preocupação. Para ele, todo o foco da equipe está no Mundial de Clubes.

"Nossa objetivo está claro: é o Mundial de Clubes", assegurou o treinador, referindo-se ao torneio que começa nesta quarta-feira, em Abu Dabi, e termina no próximo dia 18. "Nossa mentalidade mudará. Os jogadores contundidos voltarão, tudo será diferente".

Apesar do difícil início de temporada, quando não conseguiu embalar no Campeonato Italiano ou na Liga dos Campeões, Benitez afirmou que o seu futuro não depende do Mundial. "Não acho que eu dependa do Mundial. Espero que o time vá bem como um time, então a qualidade individual pode aparecer, mas o que é sempre importante é o time", enalteceu.