Internazionale derrota o lanterna Benevento e retoma o terceiro lugar no Italiano

Não foi tão fácil como poderia ser por enfrentar em casa o pior time da competição, mas a Internazionale fez a sua parte ao derrotar o lanterna Benevento por 2 a 0, neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 26.ª rodada, e retomar a terceira colocação, mesmo que de forma provisória, do Campeonato Italiano.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Italiano

+ Jô estreia com gol e assistência e Nagoya Grampus larga com vitória no Japonês

+ No futebol asiático, goleiro Muralha se arrisca no japonês: 'Arigatou'

Com 51 pontos, a Internazionale ultrapassou Roma e Lazio, que têm 50 e 49, respectivamente, e entrou na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Neste domingo, no entanto, os clubes da capital podem voltar a ficar na frente do time de Milão - a Roma recebe o Milan e a Lazio visita o Sassuolo.

Já o Benevento, com seus 10 pontos e apenas três vitórias em toda a temporada, fica a cada mais perto do rebaixamento à Série B. Na 27.ª rodada, no dia 4 de março (domingo), recebe o Verona. A Internazionale fará o clássico de Milão como visitante contra o Milan.

Em campo, a Internazionale teve dificuldades no primeiro tempo. Nos primeiros 15 minutos o Benevento teve maior posse de bola, mas nada de assustar o goleiro Handanovic. Já o time de Milão errava muitos passes e não dava continuidade em suas jogadas de ataque.

Só na segunda etapa que as coisas melhoraram para a Internazionale. Assim, conseguiu fazer os dois em um intervalo de apenas três minutos. Aos 21, em escanteio, Matías Vecino escorou para Skriniar cabecear e abrir o placar. No lance seguinte, foi a vez de Andrea Ranocchia marcar. O zagueiro aproveitou outro escanteio para, de cabeça, ampliar a vantagem.

Em outro jogo deste sábado, o Bologna derrotou o Genoa por 2 a 0, no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha, e subiu para a 11.ª colocação, com 33 pontos. O time de Gênova ficou em 13.º, com 30. Os gols da vitória dos mandantes foram marcados por Mattia Destro e César Faletti.