Internazionale e Milan empatam sem gols na semifinal da Copa da Itália

Em um duelo de muita marcação, força física dos jogadores, mas poucas oportunidades criadas, Internazionale e Milan empataram, sem gols, nesta terça-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, na partida de ida das semifinais da Copa da Itália.

As duas equipes voltam a se enfrentar em 20 de abril, quando o mando será do Milan. Um novo empate por 0 a 0 levará a disputa para a prorrogação e até por pênaltis. Empates com gols classifica A Inter para a final. Nesta quarta-feira, Fiorentina e Juventus na outra semifinal.

Jogando com o mando da partida, a Internazionale começou pressionando o Milan em seu campo, mas a falta de organização no meio de campo propiciou aos visitantes um escape pelo lado esquerdo com Rafael Leão, que com sua velocidade levou sempre perigo.

Com isso, o Milan teve duas boas oportunidades para abrir o placar. Uma com Saelemaekers, interceptada pelo goleiro Handanovic, que havia errado na saída de bola, e outra com Theo Hernandez, em bela jogada. Tudo isso com dez minutos de jogo.

A partir daí, a Inter perdeu o controle do jogo e pouco crio no ataque. Na melhor chance, Dzeko só não abriu o placar de cabeça por causa do grande esforço de Romagnoli. O zagueiro acabou sentindo uma lesão muscular na perna esquerda e teve de ser substituído.

As equipes voltaram em um ritmo mais acelerado para o segundo tempo, mas pouco foi produzido com perigo. Krunic errou feio na finalização para o Milan, enquanto Lautaro Martinez, sumido até então no ataque da Inter, aproveitou um recuo errado para disputar a bola, com falta, com o goleiro Maignan.

Os times tocaram muito a bola, buscaram as laterais do campo, mas as defesas prevaleceram e os ataques quase nada produziram. Muitos erros nos passes foram registrados e nenhum chute foi disparado de fora da área na tentativa de fugir da forte marcação adversária.