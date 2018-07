Internazionale e Napoli goleiam em casa pelo Italiano

O maior destaque foi o Napoli, que aplicou uma goleada de 6 a 1 sobre o Genoa, no estádio San Paolo, em Nápoles. O centroavante uruguaio Cavani, mais uma vez, marcou dois gols - ambos no primeiro tempo - e chegou a nove na competição. Os outros foram marcados pelo eslovaco Hamsik, pelo macedônio Pandev, pelo uruguaio Gargano e pelo colombiano Zuniga. O time de Gênova descontou com Jorquera.

O resultado deixou o Napoli na sexta colocação, com 24 pontos, dois atrás da Internazionale, que figura em quinto lugar. Nesta quarta, a equipe de Milão sofreu no início, mas goleou o lanterna Lecce por 4 a 1, no estádio Giuseppe Meazza. Muriel abriu o placar para os visitantes, mas a Internazionale virou com os gols de Pazzini, Milito, Cambiano e Alvarez.

Quem também mostrou que está em boa fase foi a Roma. Depois de bater o Napoli como visitante, a equipe da capital foi até Bologna e derrotou os donos da casa por 2 a 0. Com os gols do volante brasileiro Taddei (ex-Palmeiras) e do atacante argentino Osvaldo, a Roma chegou aos 24 pontos, em sétimo lugar.

Em Bérgamo, a Atalanta também aplicou uma goleada. Com um gol de pênalti do centroavante argentino Germán Denis, artilheiro do campeonato com 12 gols, a equipe da casa derrotou o vice-lanterna Cesena por 4 a 1. Em outros jogos, dois empates: 2 a 2 para Novara e Palermo, em Novara, e 3 a 3 entre Parma e Catania, em Parma.