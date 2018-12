Internazionale empata com a Roma e vê líder Juventus disparar na liderança

A Internazionale entrou em campo no clássico contra a Roma, neste domingo, no estádio Olímpico, em Roma, na luta pela vitória para assumir a segunda colocação e não deixar a Juventus abrir ainda mais distância na liderança do Campeonato Italiano. Mas não conseguiu nada do que foi planejado com o empate por 2 a 2, pela 14.ª rodada, após ter ficado duas vezes na frente do placar.

Com 29 pontos, a equipe de Milão se igualou ao Napoli na tabela de classificação, mas o rival napolitano leva vantagem nos critérios de desempate e ainda joga nesta segunda-feira, no complemento da rodada, contra a Atalanta, em Bérgamo. Neste momento, os dois estão 11 pontos atrás da Juventus, que ainda não perdeu na competição - são 13 vitórias e um empate.

Já a Roma, ao contrário da temporada passada, quando ficou com a terceira colocação, faz uma campanha modesta desta vez. Com 20 pontos, está na sétima posição e hoje não se classificaria nem para a próxima edição da Liga Europa.

A etapa inicial foi muito movimentada no estádio Olímpico. Keita e Perisic tiveram chances para a Internazionale, aos 11 e aos 20 minutos, e Zaniolo e Florenzi quase marcaram para a Roma. Só aos 37 que a equipe de Milão conseguiu abrir o placar. D’Ambrosio encontrou Keita, que chutou de primeira para as redes.

Após o intervalo, aos seis minutos, Under acertou um lindo chute de longe e deixou tudo igual. Porém, aos 21, o centroavante argentino Mauro Icardi aproveitou escanteio e cabeceou para deixar a Internazionale na frente do placar novamente. Só que, aos 27, a Roma obteve nova igualdade com Kolarov batendo pênalti com perfeição.

TROPEÇO

Mais cedo, a Lazio tropeçou no lanterna e perdeu o seu lugar na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. Fora de casa, a equipe de Roma empatou por 1 a 1 contra o Chievo Verona e, com 24 pontos, permitiu que o Milan, que vencera o Parma no primeiro jogo deste domingo, assumisse a quarta colocação com 25.

Mesmo na última colocação, agora com dois pontos, o Chievo Verona não se intimidou e abriu o placar com Sergio Pellissier, aos 25 minutos do primeiro tempo. A Lazio só conseguiu o empate na etapa final, aos 19, com o centroavante Ciro Immobile.