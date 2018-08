Internazionale empata em casa e segue sem vencer no Italiano; Fiorentina goleia

Considerada uma das favoritas ao título do Campeonato Italiano, a Internazionale não está tendo um começo de temporada como o desejado. Neste domingo, a equipe de Milão recebeu o Torino no estádio Giuseppe Meazza, pela segunda rodada, e ficou no empate por 2 a 2 após estar vencendo por dois gols de diferença. Como perdeu na estreia para o Sassuolo, segue sem vencer e já vê os rivais abrirem distância nas primeiras colocações.

Com apenas um ponto ganho em dois jogos, a Internazionale já está distante dos líderes Juventus, Napoli e SPAL, que venceram as duas primeiras partidas da competição. Ocupa, assim, a mesma 11.ª colocação que o próprio Torino e o Parma, que têm os mesmos números na tabela de classificação.

Neste domingo, perante sua torcida, a Internazionale fez um ótimo primeiro tempo e abriu 2 a 0, porém caiu drasticamente de desempenho na etapa complementar e teve de se conformar com o empate por 2 a 2. O croata Ivan Perisic, aos sete minutos, e o holandês De Vrij, aos 32, foram os autores dos gols da equipe de Milão. Depois do intervalo, o centroavante Belotti, aos 10, e Meitè, aos 23, balançaram as redes para o Torino.

Se a Internazionale está mal, o modesto SPAL é a surpresa neste início de temporada. Em casa, derrotou o Parma por 1 a 0 - gol de Mirko Antenucci, aos quatro minutos do segundo tempo - e se igualou a Juventus e Napoli com 100% de aproveitamento.

HOMENAGENS

Quase duas semanas depois da tragédia que matou 43 pessoas na queda da Ponte Morandi, em Gênova, os dois times da cidade da região da Ligúria estrearam neste domingo no Campeonato Italiano. Em casa, o Genoa derrotou o Empoli por 2 a 1, em jogo marcado pela homenagem da torcida às vítimas do acidente. Aos 43 minutos do primeiro tempo, foi feito um minuto de silêncio dos torcedores.

Já em Údine, a Sampdoria não teve a mesma competência de seu rival e perdeu para a Udinese por 1 a 0. Outro que estreou no Campeonato Italiano neste domingo foi a Fiorentina, que teve o seu duelo da primeira rodada contra a própria Sampdoria adiado. Em casa, goleou o Chievo Verona por 6 a 1 com um gol do meia brasileiro Gerson (ex-Fluminense) e outro de Giovanni Simeone - filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, que esteve em Florença para acompanhar o jogo.

Em outros duelos deste domingo, dois empates. Na Sardenha, Cagliari e Sassuolo ficaram no empate por 2 a 2. E Frosinone e Bologna não saíram do 0 a 0.