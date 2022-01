Internazionale empata sem gols com Atalanta e pode perder liderança do Italiano

A Internazionale perdeu a chance de disparar na liderança do Campeonato Italiano e viu cair uma sequência de oito vitórias consecutivas ao ficar no empate sem gols diante da Atalanta, neste domingo, no estádio Atleti Azzurri D'Italia, em Bérgamo, pela 22ª rodada.

Além de não conseguir disparar na liderança da competição, a Internazionale deu chance para o Milan, seu arquirrival, reassumir a ponta. O time comandado pelo técnico Simone Inzaghi foi aos 50 pontos, dois a mais do que os rubro-negros. A Atalanta ficou em quarto, com 42, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

Com 64% de posse de bola, a Internazionale teve o domínio da partida, mas não quis dizer que a Atalanta ficou esperando o adversário. O time da casa finalizou mais e teve mais chances de abrir o marcador, porém foi com o centroavante bósnio Dzeko a primeira boa oportunidade, em uma cabeçada, rente à trave.

A Internazionale deu trabalho para o goleiro Juan Musso, que precisou se esticar todo para evitar um gol do chileno Alexis Sánchez. Já a Atalanta reclamou muito de um pênalti não marcado pela arbitragem em cima de Mario Pasalic.

No segundo tempo, a Atalanta começou pressionando e perdeu grande chance aos quatro minutos. Matteo Pessina recebeu passe milimétrico dentro da área e chutou rasteiro. O goleiro Handanovic fez um milagre. Pasalic também tentou, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

A Internazionale, por sua vez, demorou para engrenar na etapa complementar e viu o adversário ser melhor, mas também assustou. Dzeko, sempre ele, apareceu novamente dentro da área, mas cabeceou para fora. Final de jogo: 0 a 0.

Na próxima rodada, a Internazionale desafia o Venezia, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Já a Atalanta visita a Lazio, no estádio Olímpico, em Roma.

OUTROS JOGOS

Mais três partidas foram disputadas neste domingo. Destaque para a vitória da Roma, em casa, sobre o Cagliari por 1 a 0 - gol de Oliveira, em cobrança de pênalti, aos 33 minutos do primeiro tempo. Com os três pontos, o time comandado pelo técnico português José Mourinho chegou a 35, em sexto lugar. O da Sardenha é 18.º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com 16.

Como visitante, o Verona derrotou o Sassuolo por 4 a 2 e o Venezia ficou no empate por 1 a com o Empoli, em Veneza.