Internazionale espera embalar para o Mundial

MILÃO - O presidente da Internazionale, Massimo Moratti, afirmou nesta segunda-feira que a equipe italiana tem a obrigação de vencer o Werder Bremen nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Para Moratti, esta é a grande chance do time embalar para o Mundial de Clubes.

No Campeonato Italiano, a Inter foi derrotada pela Lazio na sexta-feira e está apenas com 23 pontos, dez atrás do líder Milan. O confronto diante do Werder Bremen, na Alemanha, será o último antes do time italiano embarcar para os Emirados Árabes, onde será disputado o Mundial.

"A sensação é de que precisamos jogar bem. Psicologicamente, esperamos fazer uma boa partida contra o Werder Bremen, a última antes do Mundial. Somos obrigados a jogar bem porque também não podemos decepcionar na liga dos Campeões. E logo, vem o Mundial", destacou Moratti.