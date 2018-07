Internazionale faz 4 a 0 no Cagliari e assume a terceira colocação no Italiano

Com a briga pelo título polarizada entre Juventus e Napoli - o time de Turim tem seis pontos de vantagem no momento -, a disputa entre Internazionale, Roma e Lazio por duas vagas à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa tem ganhado destaque a cada rodada do Campeonato Italiano. Nesta terça-feira, na abertura da 33.ª rodada, a equipe de Milão fez a sua parte ao golear o Cagliari por 4 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, e colocou pressão nos rivais romanos.

Na Itália, os quatro primeiros colocados se classificarão à Liga dos Campeões. Com a vitória nesta terça-feira, a Internazionale pulou da quinta para a provisória terceira colocação, com 63 pontos. Tem agora dois a mais que Roma e Lazio, que entrarão em campo nesta quarta. O primeiro enfrentará o Genoa, em casa, e o segundo jogará como visitante contra a Fiorentina.

No outro lado da tabela de classificação, o Cagliari ainda corre algum risco de rebaixamento. Com 32 pontos, o time da ilha da Sardenha está na 14.ª colocação e pode cair até duas posições caso Sassuolo e Chievo Verona vençam nesta quarta-feira. Quem abre a zona da degola é o Crotone, com 27 pontos, que encara a líder Juventus em casa.

Em campo, a Internazionale não quis dar qualquer chance para o azar e logo foi ao ataque. A recompensa saiu aos três minutos com o primeiro gol. O português João Cancelo cobrou falta pelo lado esquerdo, a bola passou por todo mundo e o goleiro Cragno falhou ao ficar olhando a bola entrar na sua meta.

A vantagem deu tranquilidade ao time de Milão, que pôde explorar os erros do Cagliari e criou boas chances de gol até o intervalo - teve até um gol de Karamoh anulado por impedimento. Pouco depois do descanso, a Internazionale fez o segundo. Logo aos quatro minutos, o meia brasileiro Rafinha deu bela assistência de letra para Icardi, que completou de bico para o gol.

Soberana na partida, a equipe de Milão fez o terceiro com Brozovic, que bateu colocado sem chances para Cragno ao 15 minutos. E, no fim, aos 45, em cobrança de falta ensaiada, Perisic chutou forte e rasteiro no canto esquerdo do goleiro do Cagliari para decretar a goleada.