Internazionale fracassa em nova tentativa de contratar o volante Paulinho

MILÃO - A Inter de Milão fracassou em sua nova investida para tentar contratar o volante Paulinho. Com a resistência imposta pela diretoria do Corinthians, o jogador seguirá no Brasil pelo menos até o meio do ano, quando se abrirá nova janela de transferências para outros clubes.

Em entrevista nesta terça-feira, o presidente Massimo Moratti afirmou que a Inter desistiu de um acerto nesta semana. Mas não descartou uma nova negociação em junho. "Não há nada de novo. Eu acho que é mais fácil fazer uma operação em junho. Certamente não por razões econômicas, mas para o bem do jogador, que ainda tem compromissos no Brasil", declarou o dirigente.

A Inter já havia tentado contratar Paulinho ao fim da Copa Libertadores, em julho do ano passado. Na ocasião, o próprio volante queria seguir no Corinthians para poder disputar o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. Os italianos, porém, não desistiram da negociação e mandaram um representante para o Brasil nesta semana, uma vez que o time brasileiro já disputou e conquistou a competição realizada no Japão.

O clube da Itália está em busca de reforços para suprir as baixas do seu elenco. Só nos últimos dias negociou o holandês Wesley Sneijder e o brasileiro Philippe Coutinho para o Galatasaray e o Liverpool, respectivamente. No Brasil, a Inter estaria oferecendo cerca de 15 milhões de euros (ou R$ 40 milhões) por Paulinho.

O Corinthians rejeitou a nova proposta porque pretende contar com o volante na busca por seu segundo título da Libertadores. Além disso, Paulinho teria a preferência de estrear no futebol europeu no início da temporada, a partir de agosto, e não agora, com os campeonatos já em andamento.