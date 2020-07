Internazionale goleia a lanterna SPAL e reassume o segundo lugar no Italiano

A Internazionale não teve problemas para golear a SPAL, nesta quinta-feira, por 4 a 0, no campo do adversário, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time de Milão chegou aos 71 pontos, ultrapassou Atalanta (70) e Lazio (69) e reassumiu a vice-liderança da competição. A SPAL continua com apenas 19 pontos, em 20º e último lugar.

Apesar do jogo tranquilo, a Inter só foi marcar o primeiro gol, aos 37 minutos, com Candreva, após rápida jogada de todo o setor ofensivo. Os outros gols só saíram na segunda etapa.

Com a SPAL desesperada, a Inter encontrou espaços para concretizar com sucesso seus contra-ataques. Biraghi aos dez, Alexis Sanchez aos 15 e Gagliardini aos 28 não tiveram dificuldades para elevar a vantagem para 4 a 0. A partir daí, a Inter se poupou e diminuiu bastante o ritmo.

No outro jogo da rodada nesta quinta-feira, em Turim, o Torino obteve um belo resultado na sua luta para fugir das últimas colocações, ao bater o ameaçado Genoa por 3 a 0.

O brasileiro Gleison Bremer, de cabeça, após escanteio cobrado pela direita, abriu o placar, aos 32 minutos. Lukic fez o segundo, ao acertar um lindo chute colocado no ângulo, aos 31 minutos da etapa final.

Mas o melhor estava reservado para os acréscimos. Belotti, em jogada individual, carregou a bola desde a intermediária e na entrada da área emendou uma bomba para fechar o placar.

O Torino alcançou os 37 pontos, na 15ª posição, enquanto o Genoa, em 17º, tem apenas 30 pontos, apenas um a mais que o Lecce, com quem briga para se manter na primeira divisão.